Enige opdracht: goals, goals, goals

Bondscoach Roberto Martínez wilde niet in zijn kaarten laten kijken op de persconferentie. Zélfs niet voor een interland tegen het nietige Gibraltar. Toch één tipje van de sluier: Martínez blijft een liefhebber van de voetballer Yannick Carrasco. Op de vraag vanuit de zaal of Carrasco nog steeds de nummer één is op links na zijn mindere match tegen Estland, moest de bondscoach een glimlach onderdrukken: "Was hij minder? Yannick speelde in Estland een professionele wedstrijd. Hij deed er wat ik van hem vroeg. In de vriendschappelijke wedstrijden met Atlético Madrid was hij scherp en ook in zijn laatste duel tegen Las Palmas, waarin hij scoorde, oogde Yannick bijzonder fit.