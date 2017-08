Ene na andere Trump-topper valt baas af

"Diplomatieke oplossingen zijn altijd mogelijk", zei Mattis, nadat Trump kort daarvoor nog gedecideerd had getwitterd dat "praten niet het antwoord is" op het wapengekletter van Noord-Korea. Eerder hadden minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en economisch adviseur Gary Cohn de gulden regel aan hun laars gelapt dat meningsverschillen met de president nooit in het openbaar worden geuit. Tillerson leverde de opvallendste kritiek. "De president spreekt voor zichzelf", zei hij afgemeten in een tv-interview over de omstreden reactie van Trump op de rellen in Charlottesville.