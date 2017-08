En toen lag er een onthoofde kat in de tent

Een diefstal of schade aan tenten: kleinere incidenten van vandalisme tijdens jeugdkampen duiken vaker op, maar volgens de scouts is er deze zomer een nieuwe grens bereikt. Zelfs de Waalse minister van Toerisme René Collin (cdH) trok aan de alarmbel, nadat vorige week een kamp met 46 vrouwelijke scoutsleden in Neufchâteau vroegtijdig werd stopgezet. Dat specifieke geval kwam in Wallonië in de media doordat Jean-Yves Huwart, de vader van een van de meisjes, zijn ongenoegen uitte op Facebook. "'s Nachts werden er bommetjes in het kamp gegooid en zijn er dingen gestolen uit de tenten", zegt hij.