En toen kreeg Brussel er nog wat tunnels bij

Waar er in de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node normaal biljartvlak asfalt ligt, vind je nu een gapend gat. Eentje van 36 vierkante meter, maar liefst. Een gesprongen waterleiding onder het wegdek bleek de schuldige. Er ontstond een lek en het water, dat onder druk staat, vloeide de ondergrond in. Zo spoelde het de grond onder de straat weg, tot er onvoldoende fundering overbleef. Het wegdek zakte in elkaar als een mislukte soufflé. En dat is geen primeur. Het gebeurt al voor de derde keer dit jaar in Brussel.