En stipte treinen?

Applaus op alle banken voor de plannen van Sophie Dutordoir, maar niet van mij. Ik zit op een haperende trein die voor de zoveelste keer te laat zal aankomen. Ik moet geen wifi, geen gadgets, geen communicerende treinbegeleiders. Als de treinen stipt rijden is hun ingrijpen overbodig. En daar knelt het schoentje bij de NMBS. Ik hoor in het betoog van de nieuwe spoorbaas niets over stipte treinen. Nooit slagen de spoorwegen erin mij één volle week lang volgens schema ter plekke te voeren. Vertragingen zijn legio. Soms calculeer je ze zelfs al in. Misschien kan mevrouw Dutordoir wifi installeren in alle stations, ook degene die nu al gesloten zijn. Dan worden dat allemaal kantoren en hoeven we de trein niet meer te nemen.