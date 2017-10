En maar hopen dat de automobilisten je zien

Wat is de oorzaak van de dodelijke ongelukken van de laatste weken? Om te weten waaraan het ligt, doorkruisen we Antwerpen met de fiets, van Antwerpen-Centraal naar de Sint-Bernardsesteenweg en de Italiëlei.

Acht euro is een billijke prijs voor een fiets die je vier uur mag hebben, vind ik. We zitten in een ondergronds fietsverhuurplaats vlak aan het Centraal station. Even een krabbeltje zetten en weg. Ik heb eerder al over het fietsverkeer in Antwerpen geschreven, maar heb er nog nooit gefietst. Tijd om de proef op de som te nemen. Van aan het station zet ik koers richting de Belgiëlei, over de zogenaamde F1, de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen. Snelweg: dat betekent sjezen, over een fietsstrook van anderhalve meter breed, toegankelijk in twee richtingen.