En het leven reed verder

"Tims werk is tijdloos", schrijft singer-songwriter Daan Stuyven in het voorwoord van Karkas. Dat is het nieuwe boek van De Morgen-fotograaf Tim Dirven. En Daan gaat verder: "Zwervend tussen het Oude Testament, de Ark van Noach, het Nieuwe Testament en het Lam Gods, creëert Tim het Volgende Testament. Waarin we zaaien wat we geoogst hebben." Dat klinkt vreemd, want je hoort te oogsten wat je zaait. Maar de wereld is vreemd en die wereld fotografeert Tim Dirven al meer dan 20 jaar. Eerst in zwart-wit, dan in kleur, in een reis die nooit eindigt: van noord naar zuid, langs plekken die Suusamyr, Boechara, Kowkaban, Butembo of Antsiranana heten. Altijd verkruimelen mensen er, verslijten gebouwen, zijn auto's wrak geworden. "Alles leidt terug naar het lied van Bowie, 'Ashes to Ashes'", zegt de fotograaf zelf, verderop in zijn boek.