En de komiek, hij begon te schilderen

Is dit werkelijk Jim Carrey? De Amerikaanse acteur die zijn elastieken gezicht leende voor rollen in films als Bruce Almighty, The Truman Show, Dumb and Dumber en The Mask? Die het serieuze genre met het lichte kon afwisselen, maar die nu datzelfde hoofd voor een hoofdrol als schilder heeft gebruikt? Of heeft hij werkelijk een carrièreswitch gemaakt die hem van Hollywood rechtstreeks het Museum of Modern Art in moet lanceren? Sinds enkele weken circuleert op internet een korte 'documentaire' over Carrey in zijn New Yorkse atelier. I Needed Color duurt zeven minuten, is al vijf miljoen keer bekeken en laat een man zien die driftig aan het werk is.