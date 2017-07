En de boer, hij moet

De boerderij van Marijn Delanote (36) gaat al zeven generaties mee. De landbouwer doet zijn job dan ook heel graag. Maar de huidige twee rampjaren zijn ook voor deze Ieperse boer niet gemakkelijk. Al blijft hij rustig onder de dreigende misoogsten. "We kunnen niet zeggen: Oei, er is een probleem, laten we daar gaan aankloppen. Morgen moet er gewoon op het land worden gewerkt." Waar in 2016 de oogst grotendeels wegspoelde door de hevige regenval, blijkt dat 2017 wat extra water dan weer goed had kunnen gebruiken.