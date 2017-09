Emmanuel Macron lijdt eerste electorale tegenslag

De Franse president Emmanuel Macron is volgens de eerste resultaten op weg naar een eerste electorale tegenslag bij een gedeeltelijke verkiezing van de Senaat. De rechtse meerderheid verstevigt haar positie in de Senaat. Daar wordt indirect gekozen: enkel de 76.359 kiesmannen (parlementsleden, burgemeesters, lokale verkozenen) brengen hun stem uit. Volgens de eerste resultaten is de conservatieve partij Les Républicains (met 142 uittredende senatoren) goed op weg om haar aanwezigheid in de Senaat te versterken, terwijl de presidentiële partij La République en Marche (LREM) nog zou kunnen rekenen op 20 tot 30 senatoren. Momenteel heeft de LREM 29 zitjes. Deze electorale tegenslag voor de partij van Macron was verwacht, gezien de aard van de verkiezing om 171 van de 348 senatoren te vervangen.