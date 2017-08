Elon Musk en co. pleiten voor verbod op killerrobots

Een groep pioniers op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie, onder wie Tesla-topman Elon Musk, heeft de Verenigde Naties in een open brief opgeroepen de ontwikkeling en het gebruik van killerrobots te verbieden. Volgens The Guardian is de brief ondertekend door een groep van 116 specialisten uit 26 landen die vragen om een ban op autonome wapens. De brief werd gelanceerd rondom de opening van de Internationale Gezamenlijke Conferentie over Kunstmatige Intelligentie in Melbourne. De Verenigde Naties stemden onlangs in met het beginnen van formele discussies over zulke wapens, zoals drones, tanks en geautomatiseerde machinegeweren. Vooruitlopend hierop heeft de groep de open brief gestuurd. De specialisten waarschuwen dat killerrobots na buskruit en kernwapens de derde revolutie in oorlogsvoering dreigen te ontketenen.