Elise Crombez loves Hampton Bays

Lang voor Elise Crombez aan de slag ging voor klinkende namen als Dior, Vogue, Versace, Prada en Victoria's Secret, ging het model voor het eerst op buitenlandse shoot voor het Belgische Hampton Bays. Ze was toen net zeventien. Vandaag viert het Belgische merk en zusje van modelabel Xandres zijn vijfentwintigste verjaardag en maakte Crombez, nu vijfendertig, een capsulecollectie. Die bestaat uit eenvoudige basics in zwart, beige, camel en grijs, waardoor ze aansluiting vindt met het doorgaans wat bravere Hampton Bays. Haar collectie kan minimalistisch en edgier gedragen worden en oogt zelfs een tikje nineties. Dat is geen toeval, vertelt Crombez. "Ik ben gefascineerd door vrouwen uit de jaren 80 en 90 en had beelden verzameld van Franse modellen uit die tijd.