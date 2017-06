Elfde gebod

Daar sta je dan. Met nog twee bezwete bonnetjes in je verkrampte hand. Te staren naar het bakkende of pinten tappende personeel. Neem ik friet of vegan steak? Cocktail, pint of mocktail? Of zo'n wafel op een stok met chocola?! Ja, zo word je nerveus, he. Twee bonnetjes, zoveel keuze. Maar wat verwacht je? Nadat je er al wijs uit geraakte naar welk festival je wou en met wie, welke groep je boven welke dj ging verkiezen en of je nu in een karton, tent of toch maar zo'n luxetipi zou verblijven... Een mens zou voor minder oververhit geraken. En dan nog wel bij aanvang van de komkommertijd! Ik noem dat een duidelijk geval van acute festivalstress. De heren van Goe Vur In Den Otto geven je in dit nummer tien festivalgeboden.