EK start met valse noot

►Tessa Wullaert (rechts) baalt na de nipte nederlaag van de Red Flames in hun EK-opener. Denemarken kreeg een vrije trap, de poging belandde centraal in doel, waar doelvrouw Odeurs er niets beters op vond dan de bal domweg te deviëren tegen de lat. In de rebound kopte Troelsgaard te simpel binnen: 1-0. Een koude douche. Met wat nadien volgde, kunnen de Flames, mits wat meeval, wel winnen. Cayman kon net niet verlengen in doel, een schot van Onzia strandde in de armen van Lykke en diezelfde keepster haalde een schuiver van Wullaert uit de hoek. Misschien is het dat wel dat België van de Europese subtoppers onderscheidt: een gebrek aan killers. Wat nu? Noorwegen en Nederland zijn op papier sterker dan Denemarken.