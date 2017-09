Eindzege ligt voor het grijpen

Flashback naar 9 september 2016. Chris Froome haalde toen, twee dagen voor het einde van de Ronde van Spanje, stevig uit in een tijdrit van 37 kilometer. De nu viervoudig Tour-winnaar zette tijdritspecialist Jonathan Castroviejo in Calpe op net geen halve minuut en opponent Nairo Quintana op 46 seconden. De kleine Colombiaan kon Froome toen nog van zijn eerste eindzege in de Vuelta houden, maar daar zal dit jaar niemand in slagen. Op de vraag of Froome nu zelf zo sterk is of dat zijn Sky-team hem naar de leidersplaats geloodst heeft, gaf de ranke Brit tussen het motorracecircuit van Navarra en universiteitsstad Logroño een duidelijk antwoord.