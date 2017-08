Eindelijk hangt er kunst in het Palestijns museum

Het museum, dat ruim 20 miljoen euro heeft gekost, werd geplaagd door onenigheid tussen geldschieters, de directie en andere betrokkenen. Het draaide vooral om de vraag: moeten we het tragische verleden van de Palestijnen laten zien of juist aandacht geven aan actuele politieke en culturele ontwikkelingen? De eerste directeur moest het veld ruimen. Zijn opvolger, Mahmoud Hawari, heeft gekozen voor het heden. De eerste expositie heet Jeruzalem Leeft en moet volgens Hawari een beeld geven van het dagelijks leven in de gedroomde hoofdstad van een soevereine Palestijnse staat. Veel inwoners van de bezette Westelijke Jordaanoever, waar Ramallah ligt, krijgen van Israël geen toestemming om Jeruzalem te bezoeken - voor bijvoorbeeld het gebed in de Al Aqsa-moskee.