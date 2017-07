Eigenlijk is de olifant de snelste

In theorie zou de olifant veel harder kunnen rennen dan de jachtluipaard, want hij is stukken groter. Dat lukt niet omdat zijn energievoorraad al op is voordat hij op topsnelheid is gekomen. Die verhouding tussen lichaamsgrootte en acceleratietijd bepaalt het snelheidsklassement in het dierenrijk, laten Duitse onderzoekers zien, en niet alleen op het land maar ook in de lucht en in het water. De recordhouders kennen we al langer: op land is de jachtluipaard de snelste, in de lucht is dat de valk, en onder water de marlijn.