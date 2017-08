Eiercrisis: FAVV controleerde al 1.000 winkels en restaurants

Sinds het fipronilschandaal losbarstte, controleerde het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) al 1.000 winkels en restaurants op eventueel besmette eieren. Alle handelszaken waaraan verdachte eieren werden geleverd, werden verwittigd door hun leveranciers. Het FAVV controleerde intussen of die zaken de verdachte loten effectief aan de kant zetten. Tien zaakvoerders gingen in de fout en riskeren een boete van 2.400 euro. En ook in Nederland raast de crisistrein maar voort. Het gifschandaal breidt zich nu uit naar de vleessector. De Nederlandse regering deelt mee dat Chickfriend, het Nederlandse bedrijf dat als spilfiguur geldt in deze crisis, ook kalveren behandelde met fipronil. Op de koop toe werd in enkele van die bedrijven nog een tweede 'matig toxische stof' teruggevonden: amitraz.