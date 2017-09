Effectentaks: Peeters fluit Van Overtveldt terug

Wie dacht dat deze nazomer zou passeren zonder ruzies binnen de federale ploeg, heeft het helemaal mis. Binnen de regering is de consternatie groot over de waarschuwingen van Johan Van Overtveldt (N-VA) over de effectentaks. Hij meent dat er grote juridische risico's aan verbonden zijn. "De kans is groot dat de Raad van State zal oordelen dat er sprake zal zijn van discriminatie", zei de Vlaams-nationalist dit weekend in De Tijd. De effectentaks viseert beleggers die minstens een half miljoen euro op hun effectenrekening hebben staan. Het gaat om een heffing van 0,15 procent die 254 miljoen euro moet opbrengen.