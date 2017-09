Eet u straks haanburger?

Met het opfokken van leghanen gaat het Nederlandse pluimveebedrijf Kipster tegen alle agrarische logica in. Die dicteert dat kippen die geen eieren leggen en amper vlees opleveren economisch niet rendabel genoeg zijn om te houden. Dat is bij de haan het geval, zeker als die bij een kippenras hoort dat speciaal wordt gefokt om eieren te leggen. Een leghen groeit namelijk niet zo hard als een vleeskip. Bovendien kan een leghen, wanneer zij is uitgelegd, nog altijd worden verkocht als soepkip, de leghaan is daarvoor te schriel. Om die reden belanden in België elke dag zo'n 40.000 eendagskuikens van het mannelijke geslacht in de gaskamer, circa 15 miljoen per jaar.