Eerste spoor fipronil in staal september 2016

Het federaal voedselagentschap FAVV heeft een spoor van fipronil aangetroffen in een recente controle op een staal dat dateert van september 2016, verklaarde FAVV-directeur Herman Diricks tijdens een hoorzitting in de Kamer. Het ging om een klein spoor van het bestrijdingsmiddel in één staal, waarbij de detectiedrempel van 0,005 mg/kg niet werd overschreden. Tot januari werd daarna niets meer aangetroffen. Tot nu toe werd aangenomen dat het fipronilgebruik voor het eerst in november 2016 aan het licht kwam in Nederland. Daarover ontstond al heel wat ophef, omdat onze noorderburen een maand zouden hebben gewacht om de informatie door te geven aan de Belgische instanties. Intussen zijn in België meer dan 600 stalen gecontroleerd uit 266 pluimveebedrijven.