EERSTE MEDAILLE op WK turnen

De ruwe diamant die Nina Derwael nog was op de Spelen van Rio is geslepen en gepolijst. Na haar Europese titel op de brug met ongelijke leggers schreef de 17-jarige gymnaste dit weekend in Montréal opnieuw geschiedenis. Ze zwaaide en vloog recht naar het brons, met een nieuw PR (15.033 punten).

Nina Derwael en prognoses, daar hoort een richtlijn bij: "Laat u niet misleiden. Ze is beter dan ze doet uitschijnen." Voor het EK in april klonk het: "Ik ga voor een medaille op de brug en top tien in de allroundfinale." In de praktijk werd dat goud en een zevende plek. Voor dit WK polsten we ook naar haar ambities: "Top vijf aan de brug en allround beter doen dan in Rio (19de, VH)."