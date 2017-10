Eerste in La Liga voor Ronaldo, Barça struikelt

Voor Portugal (4 goals) en in de Champions League (4) scoorde Cristiano Ronaldo al aan de lopende band, maar in La Liga moest de 32-jarige spits van Real Madrid vier matchen wachten voor hij eindelijk mocht juichen. Zaterdag bij Getafe nam hij vijf minuten voor tijd de winning goal voor zijn rekening. De avond werd zelfs nog beter, want Barcelona bleef bij Atlético op 1-1 steken en Messi kwam niet tot scoren in het Estadio Wanda Metropolitano. Carrasco, gewisseld in de 73ste minuut, gaf Saúl de assist voor de eerste Madrileense treffer.