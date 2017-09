Die middag in de speelgoedwinkel. De kinderen en jij. Altijd riskant. Zij weten dat er met die vader van hen zaakjes te doen valt. Meer dan met hun moeder, voor wie een budgetplafond van 20 euro een budgetplafond van 20 euro is. Voor jou valt alles wat geen 30 euro of meer kost onder die limiet, tenminste als je het een aardig geschenk vindt. Die onderhandelingsmarge buiten je kinderen genadeloos uit. Zoon John John staat voor een dilemma. Vraagt hij die grotere doos Lego die in een uitzonderlijk haalbare promotie staat? Of een Rubiks kubus? Alternatieven sluit hij kordaat uit. De keuzestress dreigt hem te verpletteren. Kiest hij voor het volume van die grote doos of toch voor de mysterieuze aantrekkingskracht van het alternatief?