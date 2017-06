Een zee van troost

Nog een laatste keer, dacht hij. Nog één enkele keer zou hij een verhaal schrijven in de derde persoon, in de hij-vorm dus, en daarmee zou de kous dan af zijn. Daarna is het aan mij, dacht hij. Daarna ben ik het, ik en niemand anders, die de hoofdrol in mijn boeken zal spelen, en in alles wat ik nog op papier zet. Ik ben daarvoor interessant genoeg, ik ben daarvoor belangrijk genoeg en ik ben daarvoor tevens eerlijk en moedig genoeg. Maar nog één keer nu, nog één verhaal - een afscheid aan 'hem'. Een verhaal in de hij-vorm, akkoord, maar waarover dan wel?