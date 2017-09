Een week cel, een week thuis

Eind juni kondigde justitieminister Koen Geens (CD&V) maatregelen aan om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken, zo ook het week-om-weekstelsel voor gedetineerden met een veroordeling tussen drie en tien jaar effectief. In de praktijk brengen ze een week door in de cel, waarna ze een week naar huis mogen. Een week zonder enige controle, ook niet via elektronisch toezicht, en die meetelt als 'straf'. De beslissing over wie het nieuwe regime krijgt, ligt niet bij de strafuitvoeringsrechtbanken, die toezien op het reïntegratietraject en de vrijlatingsvoorwaarden van een gedetineerde, maar bij de dienst Detentiebeheer van de FOD Justitie en de gevangenisdirecties.