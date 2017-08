Een vol figuur is geen normale vorm

CONTRA

Diversiteit is goed, zeker! Iedereen mag gezien worden, absoluut! Maar niet per se overal! Er is veel kritiek gekomen op het gebrek aan diversiteit in modebladen. De getoonde modellen zijn tot nu toe vrijwel zonder uitzondering wit en slank. Karin Swerink van de Nederlandse Vogue heeft in Het Paroolde hand in eigen boezem gestoken, ze gaat zich actief inspannen om meer modellen van kleur in haar blad te tonen. Wat minder simpel is dan het lijkt, zegt ze. Tot zover hulde! Maar moeten er ook plussize modellen in de bladen komen, het maatje meer? Voor welk probleem zou dat een oplossing zijn?