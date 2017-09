Een van de grootste datalekken ooit treft helft Verenigde Staten

Het Amerikaanse kredietbureau Equifax is getroffen door een cyberaanval. Hackers hebben zo toegang gekregen tot persoonlijke info van 143 miljoen Amerikanen, soms zelfs inclusief hun creditcardgegevens. Het is een van de grootste datalekken uit de geschiedenis. "Een teleurstellende gebeurtenis", noemt Equifax-topman Richard Smith de op 29 juli ontdekte hack met het nodige gevoel voor understatement. In totaal wisten cybercriminelen persoonlijke gegevens als namen, adressen en geboortedata van ongeveer het halve land buit te maken. Het vergaren zou al vanaf halverwege mei zijn begonnen. Voor 209.000 klanten is het nog veel erger; van hen wisten de hackers ook hun creditcardinformatie te achterhalen. Van nog eens 182.000 Amerikanen kwam informatie over hun financiële problemen op straat te liggen. "Op een schaal van 1 tot 10 is dit een 10.