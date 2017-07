Een strafkolonie vol moordenaars

De Russische Federale Strafkolonie 56 bevindt zich op zo'n zeven uur rijden van de bewoonde wereld, midden in de onherbergzame bossen van de Oeral. Het kan er tot 40 graden vriezen, van elementair comfort is geen sprake en de cipiers zorgen er de klok rond voor dat de inmates geen zelfmoord kunnen plegen. Het strafkamp is dan ook geen gewone gevangenis, maar de verblijfplaats voor 260 veroordeelde moordenaars die samen zo'n 800 doden op hun geweten hebben. De zwaarste gevallen brengen - op één uur luchten in de zogeheten Tijgerkooi na - hun tijd eenzaam door in minuscule cellen; bij de anderen regeert ongenadig de wet van de sterkste. Na jaren onderhandelen kreeg de Britse filmmaker Nick Read toestemming om deze hermetisch afgesloten wereld te betreden en er het dagelijkse leven te filmen.