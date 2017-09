EEN PALEIS OP ZAKFORMAAT

Het is heet in Marrakech, te heet voor de tijd van het jaar. Als bleke Vlaamse is het afzien maar Jan is duidelijk meer gewoon. Hij koos indertijd eerst voor Agadir, een kustplaats zuidelijker gelegen, als pleisterplaats voor Max & Jan en geeft toe dat het klimaat daar een stuk aangenamer is. Jan: "Altijd schijnt de zon, het is nooit té warm of té koud. Maar het creatieve Marrakech bleef aan me trekken en omdat we enorm aan het uitbreiden zijn, beslisten we om te verkassen. En die hoge temperaturen? Ook die geraak je gewoon."