Een nieuwe ster

1 Jelena, dochter van Jelena

Voor Roland Garros stond Jelena Ostapenko niet in de top 30 van de bookmakers met de kanshebsters op de titel in Parijs. De blonde juffrouw uit Riga had dan wel een mooie toekomst voor zich - in 2014 was ze het nummer twee van de wereld bij de junioren - maar miste volgens de waarnemers nog een beetje ervaring en regelmaat.