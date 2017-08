Een mulischiaanse column

Regelmatig hoor ik iemand verzuchten dat een zeker verschijnsel 'mulischiaans' is. Het valt niet uit te sluiten dat deze verzuchting mij vaker ten gehore komt dan de gemiddelde Hollander of Vlaming. Maar goed, dat maakt de term niet minder hinderlijk. Een voorbeeld. Je hoort in een café iemand praten over uit de handel gehaalde eieren. (Een minieme dosis van een chemisch bestanddeeltje in die eieren bleek genoeg om iedereen te doen panikeren. Maar dat is stof voor een andere column, een stomvervelende column, die ik daarom niet zal schrijven.) Vervolgens haast je je naar de keuken om het zojuist door jou bestelde spiegelei te annuleren. Je loopt een serveerster tegen het lijf, een leuke, mooie vrouw. Glimlachend wijzigt ze je bestelling.