Een moderne Sherlock Holmes

MISDAADREEKS Sherlock Zaterdag 10/6, 20u40, Canvas

Tussen de lawine aan vergeelde herhalingen zit er af en toe ook een die we met open armen ontvangen. Zoals deze fantastische Britse misdaadreeks rond de geniale speurder Sherlock Holmes en zijn trouwe assistent dokter John Watson. De allang onder de groene zoden liggende bedenker Sir Arthur Conan Doyle mag tevreden zijn. De hedendaagse versie van zijn klassieker sloeg in als een bom en grossierde in tv-prijzen. Al is het nog maar de vraag of hij zijn geesteskinderen nog zou herkennen in de lange, vioolspelende 'politieconsulent' en een Afghanistan-veteraan. Het duo werd van het victoriaanse Engeland naar de moderne tijd gekatapulteerd, maar moest tijdens die tijdreis gelukkig niets aan scherpzinnige charme inboeten. We treffen de heren in het Londen van 2011.