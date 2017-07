Eén lange sprint tot in Parijs

"Yes?" Heel even is er nog twijfel bij Michael Matthews. Het verschil met Edvald Boasson Hagen op de finishlijn is klein geweest, hij durft nog niet te juichen. Maar dan, een paar seconden later, volgt in de straten van Romans-sur-Isère, een oerkreet: "Yesssss!" De Australiër heeft zijn tweede Tour-ritzege behaald, de derde al voor zijn ploeg. En misschien nog wel belangrijker: de groene trui van Marcel Kittel is in zicht gekomen. Een dag eerder, op de rustdag, zaten ze nog in het hetzelfde hotel, de ploegen van Sunweb en QuickStep Floors, de werkgever van Kittel.