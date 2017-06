Een kleurrijk enigma

Door de jaren heen heeft Björk Guðmundsdóttir meer gedaanten aangenomen dan er vreemde leestekens in het IJslandse alfabet voorkomen. Kleurrijker en avontuurlijker komen popsterren eigenlijk niet. Zo past de zangeres uit Reykjavik elfendertig stijlen en genres naadloos in één popuniversum. Op haar elfde bracht ze al een plaat vol covers uit, waarmee ze proefde van het sterrendom ("Lang genoeg om te weten dat het niet geweldig is"). De showbizz ontvluchtte ze door op haar 14de te gaan drummen in een punkband die Spit and Snot heette. Na omzwervingen met de Sugarcubes debuteerde ze dertien jaar later voor de tweede keer als sologanger, met het bekende succes. Deze documentaire zoomde twee jaar geleden in op een 50-jarige artieste die verschillende werelden wil verenigen: dát is haar ultieme mission statement.