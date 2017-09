Een kind, ontstaan uit huidcellen

IVG: OVER ENKELE JAREN KUNNEN WE EI- EN ZAADCELLEN KWEKEN UIT ONS EIGEN VEL Huidcellen worden bij ivg geherprogrammeerd tot stamcellen: cellen die nog alle richtingen uit kunnen. Door er bepaalde stofjes aan toe te voegen, zouden ze tot een ei- of zaadcel kunnen uitgroeien. Bevruchten in een proefbuis, terugplaatsen in de baarmoeder, en daarna de natuur haar gang laten gaan. Nooit eerder zullen onze kinderen ons zo dicht op de huid hebben gezeten. Komt de techniek ooit op punt te staan, dan zet ze onze menselijke voortplanting ongetwijfeld op haar kop.