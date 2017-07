Een hedendaags Pompeji

Wat bezielt een mens om zich naar een ramp toe te begeven, in plaats van er zo snel mogelijk van weg te lopen? Is het nieuwsgierigheid? De drang om geschiedenis van dichtbij mee te maken? Of wordt de beweegreden pas later duidelijk? Voor fotografen Carlos Ayesta en Guillaume Bression, laureaten van de Nouveau Prix Découverte op het fotofestival van Arles 2017, bleek het een combinatie te zijn. In 2011 trokken ze halsoverkop naar Fukushima, dat getroffen was door de grootste nucleaire ramp in 25 jaar. Ze maakten de tegengestelde beweging van 80.000 anderen, inwoners die alles wat hen lief was achterlieten om de radioactieve wolk voor te blijven. In de zes jaren die daarop volgden, trokken Ayesta en Bression meermaals terug naar Fukushima.