EEN GROENE OASE VAN RUST

Een groot slagveld was het. Vol onkruid en kniehoog gras dat al in maanden geen grasmachine meer had gezien. Toch was het de gigantische tuin die Marie-Chantal overtuigde om vijfentwintig jaar geleden niet naar het centrum van Brussel te verhuizen, maar gewoon enkele huizen op te schuiven. "De vorige bewoners hadden eerst het plan om er een park van te maken, maar de gemeente stemde niet in. Hoewel er ontzettend veel werk was aan zowel het huis als de tuin konden we de kans om midden in het groen te wonen niet laten schieten.