Een 'echte' fan koopt merchandise

Niet iedereen heeft het op Swifts initiatief begrepen. "Taylor. Swift. Is. Trash", is maar een van de kwade Twitter-berichten waarin Amerikaanse fans hun woede uiten over de zangeres. "Scam"(oplichterij), vind je ook tussen de reacties. Wat deze fans dan zo kwaad maakt? In samenwerking met Ticketmaster, een bedrijf dat concerttickets verkoopt, heeft Swift een nieuwe formule gelanceerd, om te garanderen dat haar fans kaarten kunnen bemachtigen voor haar nieuwe tour. Het komt erop neer dat fans een paar uur voor de officiële verkoop begint, een speciale voorrangscode krijgen toegestuurd.