Eén doel voor ogen: speelminuten krijgen

Thomas Vermaelen valt niet te benijden. De Antwerpenaar heeft ervaring zat, maar moet naar de Rode Duivels komen om nog eens aan spelen toe te komen. Een situatie die op termijn onhoudbaar wordt, beseft hij zelf ook.

oe blijf je in vorm zonder wedstrijden te spelen? Om die vraag te beantwoorden, is niemand beter geplaatst dan Thomas Vermaelen. "Dat is moeilijk", zegt hij. "Je traint met je team en probeert wat extra dingen te doen, maar uiteindelijk is het moeilijk om wedstrijden na te bootsen. Maar ik probeer een beetje positief te blijven, omdat ik in het verleden ook weinig speelde en het telkens toch wel goed liep bij de nationale ploeg. Daar probeer ik vertrouwen uit te halen. "Maar makkelijk is het niet.