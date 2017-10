Een borst uit de bioprinter

Borsten printen in 3D. Ooit wordt het mogelijk, menen plastisch chirurgen. 'Binnen 15 à 25 jaar zijn we er.'

Geen littekens meer door borstreconstructies met eigen weefsel. Geen gedoe meer met implantaten of 'eigen vet'. Wel borsten die kant-en-klaar uit een printer komen, gemaakt uit eigen genetisch materiaal en met exact dezelfde vorm en grootte. Dat is waar we volgens plastisch chirurg professor Phillip Blondeel (UZ Gent) naartoe moeten. Op een congres over toekomstgerichte therapieën volgende week zaterdag (www.kankercongres.be) stelt hij zijn eigen onderzoeksproject voor. "Mijn voordracht zal gaan over wat vandaag kan, en wat morgen misschien mogelijk zal zijn." En zulke geprinte borsten, dat wordt volgens Blondeel dus ooit realiteit. In zijn labo aan de Universiteit Gent worden daar de eerste stappen toe gezet.