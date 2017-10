Eberhard van der Laan

Zorg goed voor onze stad en voor elkaar" - emotioneel geladen woorden als afscheid van een doodzieke burgemeester. Ik ben nu niet het meest teerhartige mietje, maar het heeft me toch getroffen. Ook al omdat ik zoveel van de stad hou, omdat een weekje Amsterdam jaarlijks op de agenda staat en omdat ik dan de stad steeds met een beetje spijt in het hart verlaat en stiekem jaloers ben op degenen die er hun vaste stek hebben. Als cultuurbarbaar heb ik er nog nooit het Rijksmuseum of de Hermitage bezocht en bij Van Gogh zette ik nog nooit een voet binnen. Schande? Ok, maar ik geniet dubbel van de unieke, bijna uitbundige, vrije samenhorigheid, de 'paardenbril-af'-mentaliteit, die ik hier overal en ergens anders nooit vind, van het flaneren door de Jordaan, van de windowshopping rond de PC Hooftstraat en van de verdoken terrasjes bij Nel, bij de Waterkant of in de Hoftuin aan de Herengracht.