Duurdere boter, duurdere koffiekoeken

De prijs van boter is de laatste 18 maanden verdubbeld, en dat begint de consument te voelen. Zes op de tien bakkers heeft intussen zijn prijzen verhoogd met gemiddeld 5 tot 20 eurocent, blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad. Roomboter wordt weer populairder. Intussen is de melkproductie in Europa echter gedaald, waardoor de prijs van boter fiks gestegen is. Uit een rondblijkt dat bakkers hun prijzen al verhoogden of dat in de toekomst van plan zijn. Dan gaat het vooral om producten met veel boter, zoals koffiekoeken en taarten.