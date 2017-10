Duivels kunnen nog altijd klepper treffen

23 van de 32 tickets voor het WK in Rusland zijn verdeeld. Wat mogen de Rode Duivels straks verwachten? Wij maakten de oefening.

Op 1 december is het zover. Dan gaan alle geplaatste landen in de Operazaal van het Kremlin in de trommel voor de WK-groepsloting. België mag zich dankzij de zeges tegen Bosnië en Cyprus verheugen op een rol als reekshoofd. Een voordeel, zeker gezien ook toplanden als Duitsland en Brazilië in diezelfde pot 1 verdwijnen. Toch is een klepper treffen in de groepsfase zeker niet uitgesloten voor de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martínez en de zijnen kunnen mits een ongelukkige loting nog altijd Spanje, Engeland of Colombia treffen. Die drie landen zijn op basis van de virtuele FIFA-ranking van 16 oktober verwezen naar pot 2.