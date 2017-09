Duitsland heeft een probleem, zowel op links als op rechts

De AfD'ers brulden van vreugde. Voor hun hoofdkwartier brulden de antifa's van haat. Dat alles afgelopen zondag. Nog geen vierentwintig uur later vertelde Frauke Petry, de voorzitster van de extreemrechtsen, de journalisten dat zij niet in dezelfde fractie wil zetelen als de, welja, extreemrechtsen. We wisten allang dat het bij de AfD een anarchistisch zootje is. Die van de AfD vinden het extreem prettig om vechtend met elkaar over de vloer te rollen. Waar zijn de zo vaak geprezen Duitse waarden van tucht en orde? De AfD lijkt veeleer op een bende mediterrane samenzweerders. En nu dartelt de voorzitster in hoogsteigen persoon ook nog eens weg. Dat de AfD een aartsconservatieve partij is, behoeft geen betoog.