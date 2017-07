Duitsers nog altijd een beetje de vijand

"Een herdenking zegt veel meer over wie er herdenkt, dan over wat er herdacht wordt", weet Piet Chielens. In dit geval dus over de Britten. "In het spektakel zondagavond zaten alles bij elkaar twee Duitse getuigen verwerkt. En dat was het, inderdaad. Nu, er zaten ook maar twee Belgen in. En geen Fransen. Laat ik het zo zeggen: dit was heel erg voor de Britse thuismarkt gemaakt. Als wij Belgen zoiets doen, pakken we dat toch anders aan. Kijk maar naar de Europese top van 2014 in Ieper."