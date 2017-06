Duitse tieners 'proberen Thaise koning ernstig te verwonden'

Twee Duitse tienerjongens zitten in de problemen omdat ze de Thaise koning, die een buitenverblijf heeft in Beieren, hebben beschoten met een speelgoedgeweer. Het kattenkwaad kan vooral de oudste van de twee zuur opbreken, want naar hem loopt een gerechtelijk onderzoek voor 'poging tot ernstige verwondingen'. De Thaise koning Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun deed op 10 juni samen met zijn entourage een fietstochtje in het dorpje Erding, in Beieren, toen twee tieners plots op hem begonnen te schieten met een speelgoedgeweer. De Thaise veiligheidsmensen alarmeerden de politie, waarna het openbaar ministerie een onderzoek opende. De jongste van de twee kinderen wordt volgens het openbaar ministerie in Landshut niet vervolgd. De oudste zit echter wel in de problemen, want hij is met 14 jaar volgens de Duitse wet wel strafrechtelijk verantwoordelijk voor zijn daden.