Drukke agenda, maar het blijft gezond

Sandra Bekkari snijdt nog gauw wat stukjes ananas. Partner Peter (50) en dochter Anna (12) dekken de tafel. "Alles is zo klaar hoor, we zijn deze ochtend wat later opgestaan", vergoelijkt Sandra zich, geheel onnodig. "Het was een helse drukte deze week. Dus ging onze weekendwekker voor een keer een half uur later af." Na overvolle dagen met de aankondiging van haar nieuwe programma op VTM, workshops en avondlezingen mag dat wel. Maar blijven liggen en het ontbijt overslaan? Nooit. Ook de studerende Josefien (18) schuift aan voor een snelle hap, om daarna weer te verdwijnen naar haar cursus economie. Anna mist af en toe een koffiekoek, maar verder heeft ze de gezonde kookmicrobe van haar mama helemaal te pakken.