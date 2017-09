Druk wordt stilaan onhoudbaar

Wat doe je met een trainer die jouw club eerst naar ongekende successen leidt, zowel in eigen land als in Europa, maar nadien mee in een crisis belandt? Voorzitter Ivan De Witte zit dezer dagen in een tweestrijd: doorgaan met de beste coach uit de geschiedenis van de Buffalo's of hem na een 3 op 18 en de Europese blamage opofferen, in de hoop de negatieve spiraal te doorbreken? Zes uur zat hij zondagavond, in de bestuurskamer van de Ghelamco Arena, samen met manager Michel Louwagie. Tot halfelf 's avonds. De pro's en de contra's van Hein Vanhaezebrouck afwegend.