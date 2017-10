Als je oude platen meer appreciatie krijgen dan je nieuwste releases, moet je je als band zorgen beginnen maken. Geldt dat ook voor design? Wij zochten het uit voor het Nederlandse ontwerperscollectief Droog, van wie vroeg werk nu tentoongesteld wordt in Utrecht.

De beginjaren

In de jaren 90 sloop het kille minimalisme de designwereld binnen. Alles moest strak, wit en serieus zijn. En toen kwam daar ineens Droog. Opgericht in 1993 als ontwerperscollectief door Renny Ramakers en Gijs Bakker. Deze frisse Nederlandse wind bood eenvoudige, nuchtere, experimentele en humoristische objecten. "In de designwereld die vooral draait om vorm en stijl, wilden we een antistatement maken. Droog is no-nonsense en down-to-earth. Bij ons primeert concept boven vormgeving", zegt Ramakers. De missie van Droog was om de eigentijdse vormgeving (internationaal) te stimuleren en te promoten.